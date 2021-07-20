Son dakika: Koronavirüs aşısında iki dozdaki süre değişikliğinde bayram etkisi

Sağlık Bakanlığı, Biontech aşısında iki doz arasındaki süreyi 4 haftadan 3'e çekti. Sinovac tercih edenler ise aşısının iki dozunu da 4 hafta arayla olabiliyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, bilimsel olarak iki doz arasının Biontech'te en az 3 hafta, Sinovac'ta ise 4 hafta olabildiğini söyledi. Özkan, "Aslında her aşının iki dozu arasında belirli tarifleme miktarı vardır. Sinovac için '4 hafta' diyoruz, Biontech için 'en az 3 hafta' diyoruz. Bu, 'en az' kavramları dışında da iki dozun arası daha uzun da tutulabilir. Biontech için en az 3, Sinovac için en az 4 hafta. Faz çalışmalarında Sinovac için en az 4 hafta olarak belirlendi" dedi.