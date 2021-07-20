Çocukları PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramı'na hüzünlü girdi





"NE BİR BAYRAM NE DE BİR DÜĞÜNÜMÜZ VAR"

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti. Begdaş, "Bize bayram yok, 4 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Buruğuz, herkes mezarlıklara gitti, kurbanlarını kesti, bizim öyle şanslarımız da olmadı, Allah HDP'yi yerle bir etsin. Artık yeter bu HDP yola gelsin, evlatlarımızı bıraksın. Ne bir bayram ne de bir düğünümüz var, bunu bize yaşatmaya kimin hakkı var.