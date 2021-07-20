Çocukları PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramı'na hüzünlü girdi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 689'uncu gününe girdi. Kurban Bayramı'nda bile hüzünlü ve buruk bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileler evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu.
Diyarbakır'da oturan anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, Kurban Bayramı'nın buruk ve acı geçtiğini kaydetti.
Anne Biçer, "2 yıl bitecek 3. yıla girecek eylemimiz, evlatlarımızı istiyoruz haklı bir mücadele. Bugün bayram bizim için çok buruk ve acı geçiyor, herkes evlatlarıyla bayram kutlarken biz burada evlatlarımızın nöbetini tutuyoruz, bir umut gelirler diye bekliyoruz. Biz diliyoruz ki tek dileğimiz Kurban Bayramı'nda evlatlar annelerine kavuşsun. Buna sebep olanlardan Allah razı olmasın, Rabbim HDP ve PKK'yı helak etsin. Biz burada eylemimizde kararlıyız sonuna kadar.