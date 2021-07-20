BAYKAR MİUS ne zaman çıkacak? MİUS ne demek? BAYKAR MİUS özellikleri nelerdir?

Baykar, 17 Temmuz'da, içinde Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu bir video paylaşarak, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin" ifadelerini kullanmıştı.

Baykar, sosyal medya hesabından, bu sabah o hediyeyi açıkladı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini paylaştı.

Paylaşımla birlikte yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz."