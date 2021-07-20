Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı namazı sonrası Kıbrıs'ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta kıldığı bayram namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Afganistan görüşmeleriyle ilgili soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'da olması için ABD'ye 3 şart sunduğunu açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47'inci yıldönümünü aynı zamanda kutlayacağız. İki bayramı bir arada kutlama fırsatı buluyoruz. Bununla birlikte de biliyorsunuz toplu açılışlarımız var. Bununla birlikte de Kuzey Kıbrısımıza ciddi bir canlılık getirme fırsatını bulacağız.



TÜRKİYE AFGANİSTAN'DA OLACAK MI?

Sorunsuz bir dönem, sorunsuz bir zaman insanlığın yaşamı boyunca olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bu sorunlar karşısında çözümlerimiz ne olacak? Nasıl çözümler üreteceğiz? Afgan halkı dirayesiyle emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi ve bu mücadeleden zaferle çıktı. Daha sonra emperyal güçler tekrar Afganistan'a girdi ve 20 yılı aşkın süredir oradalar. Biz de emperyal güçlere karşı Afgan güçlerimizin yanında yer aldık. İnsani noktada Afgan halkına her türlü desteği verme mücadelemizi sürdürdük.

ŞARTLARIMIZ VAR

Şimdi yeni bir dönem var. 3 ana otorite görünüyor. NATO, ABD ve Türkiye. ABD çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bundan sonra da bizim tarafımızdan işletilmesini istediler. Biz şu anda olumlu bakıyoruz ama ABD'ye bazı şartlarımız var. Diplomatik ilişkilerde ABD bizim yanımızda yer alacak, lojistik güç olarak bizim yanımızda olacak. Bir diğeri de bu süreç içerisinde mali ve idari noktada sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Bu şartlar sağlanırsa biz Türkiye olarak Kabil Havalimanı'nın işletilmesini Türkiye olarak düşünüyoruz. Taliban'la da bu süreci görüşeceğiz. Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Onlarla bu konuyu görüşebileceğimizi düşünüyorum. Başka alternatifler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AZERBAYCAN KKTC'Yİ TANIYACAK MI?

Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz.