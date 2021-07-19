CHP'li Edremit Belediyesi Başkanı Hasan Arslan'ı eleştiren esnaf Rıza Kaya'ya işkence! Tehdit edip zorla video çektirdiler





DEREBEYLİK KURULMUŞ

Sabah'ın haberine göre mağdur Rıza Kaya, "Sosyal medyadan yaptığım eleştirilerden rahatsız olmuş. Bir gün telefonum çaldı; 'Hasan başkanla sorun yaşamışsın, gel bunu halledelim' dediler. Ben de esnaf olduğum için işyerime çağırdım. 'Video çekeceğiz özür dileyeceksin. Yoksa öldürürüz, keseriz' tehditlerinde bulundular. Amaçları belliydi. Kendilerince derebeylik kurmuşlar" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE ŞEFFAFLIK OLMAZ'

Mağdur Rıza Kaya'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından Edremit Belediyesi'ne yönelik eleştirilerinden bazıları şöyle:



- "Sn Edremit Belediyesi Başkanı kendi sayfasında CHP'nin tıkır tıkır çalışan belediye reklamını paylaşmış. Bende siz bu reklama uymuyorsunuz diye yorum yaptım. Şeffaf belediye yorumu silmiş."



- "2 yıl oldu geleli. Hala başkanlık katının büro ofis mobilya yenilemesi bitmedi. Her hafta yenisi geliyor."



- "2 yıl önce seçim meydanlarından rakiplerine atıp tutuyordun ya hepsi senin yanında gül suyu kaldı"



- "Bunlar şeffaf belediye ve yönetimmiş. Şeffaflığın tanımı sizseniz şeffaflık utanır. Şeffaflığı gidin Ankara ve Eskişehir Belediyesinden öğrenin"