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    • 19.07.2021 15:46
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    Bayramda köprüler otoyollar ücretsiz mi? 2021 Kurban Bayramı’nda Osmangazi, YSS köprüsü bedava mı?

    2021 Kurban Bayramı’nda köprüler otoyollar ücretsiz mi? Bayramda Osmangazi, YSS köprüsü bedava mı? 2021 Kurban Bayramı tatili başladı. Tatilin başlamasıyla birlikte, seyahat edecek vatandaşlar bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak etmeye başladı. Bayramda yola düşecekler köprü ve otoyolların bedava mı paralı mı olduğunu sorguluyor.

    takvim.com.tr
    Bayramda köprüler otoyollar ücretsiz mi?

    Bayramda köprüler otoyollar ücretsiz mi? 2021 Kurban Bayramı'nda Osmangazi YSS köprüsü bedava mı? Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından vatandaşlar yollara döküldü. Bir başka şehre seyahat etmek isteyenler bayramda köprülerin ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. Konuyla ilgili alınan karar araştırılmaya başlanmıştı.

    BAYRAMDA KÖPRÜLER OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

    Hemen belirtelim ki 9 günlük Kurban Bayramı tatili 17 Temmuz saat 00.00 itibariyle başladı. Dolayısıyla köprü ve otoyollar 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

    HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

    Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

    Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

    Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.

        BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

        1- 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri
        2- Osmangazi Köprüsü
        3- Yavuz Sultan Selim Köprüsü
        4- KGM Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi )
        5- KGM İzmir - Çeşme Otoyolu


        6- KGM İzmir - Aydın Otoyolu
        7- KGM Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
        8- KGM Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
        9- KGM Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
        10- Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)
        11- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu
        12- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu
        13- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu
        14- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
        15- Ankara - Niğde Otoyolu
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