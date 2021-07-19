Binlerce kişi bayramda kargo şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Kargo gönderimi ya da teslimatı yapacak olanlar Kurban Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? 2021 Kurban Bayramı kargolar çalışıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo çalışma saatleri nedir? İşte detaylar...

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Bazı kargo şirketlerinin şubeleri bugün saat 13.00'e kadar açıktı. Kargolar bayram resmi tatil boyunca kapalı olacak. Kargolar 24 Temmuz Cumartesi gününe kadar kapalı kalacak.

İşte normal günlerde kargoların çalışma saatleri;