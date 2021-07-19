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    • 19.07.2021 17:34
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    Bayramda kargolar açık mı? 2021 Kurban Bayramı kargolar çalışıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo çalışma saatleri

    2021 yılında Kurban Bayramı, 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram resmi tatil olduğundan kargo şubelerinde işi olanlar kargo firmalarının çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından merak ediyor. Bu bağlamda yapılan son açıklamalar merakla takip ediliyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? 2021 Kurban Bayramı kargolar çalışıyor mu? İşte PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo çalışma saatleri

    Bayramda kargolar açık mı?

    Binlerce kişi bayramda kargo şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Kargo gönderimi ya da teslimatı yapacak olanlar Kurban Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? 2021 Kurban Bayramı kargolar çalışıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo çalışma saatleri nedir? İşte detaylar...

    BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

    Bazı kargo şirketlerinin şubeleri bugün saat 13.00'e kadar açıktı. Kargolar bayram resmi tatil boyunca kapalı olacak. Kargolar 24 Temmuz Cumartesi gününe kadar kapalı kalacak.

    İşte normal günlerde kargoların çalışma saatleri;

    PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

    Sabah: 8.30-12.30/13.30-17.30

    YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

        MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi 08.30 ile 18.00 arası

        SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Sabah 08.30-18.00
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            Haberler Güncel Bayramda kargolar açık mı? 2021 Kurban Bayramı kargolar çalışıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo çalışma saatleri