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    Başkan Erdoğan müjdesi nedir? 19 Temmuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi müjdeyi, ne zaman duyuracak?

    Vatandaşlar yoğun bir şekilde Başkan Erdoğan müjdesi nedir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye’nin gündeminde ilk sırada yer alan “Kuzey Kıbrıs Parlamentosu’nda açıklayacağım” dediği müjdenin ne olduğu merak edilmeye başlandı. Peki 19 Temmuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi müjdeyi, ne zaman duyuracak? KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda konuşan ve halka seslenerek önemli açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan hangi müjdeyi verecek?

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan müjdesi nedir?

    Başkan Erdoğan müjdesi nedir? 19 Temmuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi müjdeyi, ne zaman duyuracak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli bir ziyarette bulundu ve yarın da bayram namazını Kıbrıslılarla kılacak. Başkan Erdoğan'ın daha önce bahsettiği ve açıklayacağım dediği müjde ne olacak?

    BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDESİ NEDİR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de yeni bir parlamento binası yapılacağını açıkladı. İnşaatının yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

    Erdoğan: "KKTC için bir Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve bir de millet bahçesi projeleri yapıldı, inşaatlara kısa sürede başlayacağız"

    KIBRISLILAR ERDOĞAN PANKARTLARIYLA DONATTI

    Başkan Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıldönümünde yapacağı ziyareti heyecanla bekleyen Kıbrıslı Türkler ziyaret öncesinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'yı Erdoğan pankartlarıyla donattı.

    Geniş bir heyetle Kıbrıs'a gelecek olan Başkan Erdoğan'ın bugün Lefkoşa'daki Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek "Bi Dünya Spor" etkinliğindeki, "Şöhretler Karması Futbol Müsabakası"nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başlangıç vuruşunu yapması planlanıyor. Erdoğan, yarın bayram namazını da Kıbrıslılarla kılacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDE AÇIKLAYACAK

    Başkan Erdoğan'ın geçen Cuma namazı sonrası yaptığı "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" şeklindeki açıklama Kıbrıslı Türklerde heyecan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) panik yarattı. GKRY'nin haber siteleri üzerinden KKTC Sahil Güvenliğin Rum Karasularında tekneye ateş açıldığı ile haberler servis edildi.

        KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı, "KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri, yanlı haberde bahsedildiği şekilde, kendi karasuları dışına çıkmamış, herhangi bir tacizde bulunmamış ve kesinlikle ateş açmamıştır" açıklamasıyla iddiaları reddetti.

        Rum basınındaki temelsiz iddiaların Başkan Erdoğan'ın ziyaretine birkaç gün kala servis edilmesi dikkat çekti. Erdoğan'ın Kıbrıs müjdesinin Maraş'ın açılması ve statüsü ile ilgili olabileceği kaydediliyor.

        Sabah'ta yer alan habere göre, diğer taraftan Başkan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de yapılan sismik araştırmalar sonucunda hem KKTC hem de Türk halkını mutlu edecek yeni bir doğalgaz müjdesi verebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan müjdesi nedir? 19 Temmuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi müjdeyi, ne zaman duyuracak?