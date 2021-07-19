Başkan Erdoğan müjdesi nedir? 19 Temmuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi müjdeyi, ne zaman duyuracak?

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı, "KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri, yanlı haberde bahsedildiği şekilde, kendi karasuları dışına çıkmamış, herhangi bir tacizde bulunmamış ve kesinlikle ateş açmamıştır" açıklamasıyla iddiaları reddetti.

Rum basınındaki temelsiz iddiaların Başkan Erdoğan'ın ziyaretine birkaç gün kala servis edilmesi dikkat çekti. Erdoğan'ın Kıbrıs müjdesinin Maraş'ın açılması ve statüsü ile ilgili olabileceği kaydediliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, diğer taraftan Başkan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de yapılan sismik araştırmalar sonucunda hem KKTC hem de Türk halkını mutlu edecek yeni bir doğalgaz müjdesi verebileceği ifade ediliyor.