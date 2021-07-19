Başkan Erdoğan müjdesi nedir? 19 Temmuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi müjdeyi, ne zaman duyuracak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli bir ziyarette bulundu ve yarın da bayram namazını Kıbrıslılarla kılacak. Başkan Erdoğan'ın daha önce bahsettiği ve açıklayacağım dediği müjde ne olacak?
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDESİ NEDİR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de yeni bir parlamento binası yapılacağını açıkladı. İnşaatının yakın zamanda başlayacağını duyurdu.
Erdoğan: "KKTC için bir Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve bir de millet bahçesi projeleri yapıldı, inşaatlara kısa sürede başlayacağız"
KIBRISLILAR ERDOĞAN PANKARTLARIYLA DONATTI
Başkan Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıldönümünde yapacağı ziyareti heyecanla bekleyen Kıbrıslı Türkler ziyaret öncesinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'yı Erdoğan pankartlarıyla donattı.
Geniş bir heyetle Kıbrıs'a gelecek olan Başkan Erdoğan'ın bugün Lefkoşa'daki Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek "Bi Dünya Spor" etkinliğindeki, "Şöhretler Karması Futbol Müsabakası"nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başlangıç vuruşunu yapması planlanıyor. Erdoğan, yarın bayram namazını da Kıbrıslılarla kılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDE AÇIKLAYACAK
Başkan Erdoğan'ın geçen Cuma namazı sonrası yaptığı "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" şeklindeki açıklama Kıbrıslı Türklerde heyecan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) panik yarattı. GKRY'nin haber siteleri üzerinden KKTC Sahil Güvenliğin Rum Karasularında tekneye ateş açıldığı ile haberler servis edildi.