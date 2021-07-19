Adana-Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? 2021 Kurban Bayramı namazı Adana-Kahramanmaraş'ta saat kaçta kılınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş bayram namazının hangi ilde saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Adana-Kahramanmaraş bayram namazı saatinin yanı sıra namazın nasıl kılınacağı, kaç rekat olduğu da haberimizde yer alıyor.
ADANA-KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
2021 yılı Kurban Bayramı'nda Adana'da Kurban Bayramı namazı saat 06.07'de kılınacaktır.Kahramanmaraş ise 05:59'da kılınacak
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı cemaatle kılınır ve iki rekâttır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.
Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.Bayram namazının kılınışı şöyledir:
1. Rekat:
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet eder.
İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini bağlar. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.