Marmara’da korkutan mutasyon alarmı! Kuşların rengi değişiyor!

Küçük ortamda deşarj sorunu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, değerlendirmelerde bulundu:



"Endüstriyel alanların ve ilçe yerleşim yerlerinin atık su arıtma tesisleri bulunsa da, tüm bu etkenlerin Çan ve Biga'da bir birleşimi söz konusu olduğundan belirli oranda bir kirlilik yükü getirmektedir. Belirli bir kirililik yükü Kocabaş Çayı yoluyla Marmara Denizi'ne ulaşmaktadır. Azot ve fosfor yükünden bahsediyoruz. Müsilajın oluşumundaki fitoplanktonun besleyici element olarak kullandığı esas mineraller. Belirli dönemlerde aşırı şekilde çoğalıyor. 2007 yılından beridir bu derecede bir müsilaj oluşumu gözlenmiyordu. Biga Çayı'nın ana kolu Yenice-Çan-Biga-Karabiga'dan merkezlerinden geçmektedir. Ancak Kocabaş Çayı'nın su toplama havzası daha geniştir ve birçok tarımsal alan ve köy yerleşimlerinden geçmektedir. Bunların hepsi önemli bir etkendir ve Marmara Denizi üzerinde bir etkiye sahiptir. Atık su deşarjlarında uyulması gereken belirli yönetmelik ve kirletici limitleri var, bu limitlere uyulduğu sürece akarsu taşıma kapasitesi içinde bir denge sağlanmış olur. Bölgedeki endüstri tesislerinin ve belediyelerin su arıtma kapasiteleri güncellenmelidir. Hepsinin belirli bir bölgede bulunması ve deşarjların çoğunun bu bölgede yer alması önemli bir sorun teşkil ediyor. Köylerin de birçoğunda altyapı hizmetlerinin aksadığını, gerçekleştirdiğimiz arazi çalışmalarıyla gözlemliyoruz. Bölgedeki yetkili kuruluşların tüm bu konuları titizlikle ele alması, hem insan sağlığı hem de akarsularımız ve Marmara Denizi'nin geleceği açısından oldukça önemlidir."

TBMM Müsilaj Komisyonu tatilde de çalışacak

Müsilaj ile ilgili kurulan 3 komisyonun çalışmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Dışişleri Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede olduğu sürede de çalışacak.