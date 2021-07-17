En güzel arefe (arife) günü mesajları resimli sözleri! Anlamlı, dualı kısa uzun WhatsApp arefe mesajları!

Arefe (Arife) mesajları sözleri resimli! 2021 arefe mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mübarek arefe gününde sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar arefe mesajları sözleri hakkında araştırma yapıyor. En güzel arefe mesajları ve resimli arefe mesajlarına haberimizden ulaşabilir, bu mesajları WhatsApp veya sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır. İşte, arefe mesajları sözleri hakkında merak edilen bilgiler!
AREFE MESAJLARI SÖZLERİ!
Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.
Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.