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    • 19.07.2021 09:22
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    En güzel arefe (arife) günü mesajları resimli sözleri! Anlamlı, dualı kısa uzun WhatsApp arefe mesajları!

    Arefe mesajları sözleri resimli! En güzel arefe mesajları sözleri 2021 yılında da merak ediliyor. Sevdiklerine Whatsapp veya sosyal medya üzerinden arefe günü mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, 2021 Kurban Bayramı öncesi arefe günü mesajları hakkında araştırma yapıyor. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Haberimizden resimli ve yazılı arefe mesajlarını bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    En güzel Arefe Arife mesajları sözleri resimli! 2021 Arefe günü WhatsApp mesajı kısa uzun sözler!

    Arefe (Arife) mesajları sözleri resimli! 2021 arefe mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mübarek arefe gününde sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar arefe mesajları sözleri hakkında araştırma yapıyor. En güzel arefe mesajları ve resimli arefe mesajlarına haberimizden ulaşabilir, bu mesajları WhatsApp veya sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır. İşte, arefe mesajları sözleri hakkında merak edilen bilgiler!

    AREFE MESAJLARI SÖZLERİ!

    Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.

    Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

        Duanın hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin… Arefe gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.

        Her gününüzün bayramı müjdeleyen arefe günü gibi olması duasıyla. Bugün Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle…

        Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

        Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

        Günaydın Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

        En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

        Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

        Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin Arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

        Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

        Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gün diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. sozadresi.com Arefe gününüz kutlu olsun.

        Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

        Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

        Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

            Allah hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.

            Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Arefe gününüz mübarek olsun.

            Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

            Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

            Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

            Duanın hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin.

            Bir avuç dua, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri ve birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Günü'müz kutlu Olsun.

            Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

            En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.

            Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arefe günü olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

            Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun.
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