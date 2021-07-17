En güzel arefe (arife) günü mesajları resimli sözleri! Anlamlı, dualı kısa uzun WhatsApp arefe mesajları!

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin Arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.