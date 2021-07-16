Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayısını paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
BALIKESİR MAVİYE DÖNDÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." ifadelerine yer verdi.
15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU