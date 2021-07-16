Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.07.2021 20:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2021 20:51
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayısını paylaştı! İşte son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

    BALIKESİR MAVİYE DÖNDÜ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." ifadelerine yer verdi.

    15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Bahçeli'den AYM'ye HDP'li Gergerlioğlu tepkisi
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayısını paylaştı! İşte son durum