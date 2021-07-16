Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayısını paylaştı! İşte son durum

BALIKESİR MAVİYE DÖNDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." ifadelerine yer verdi.

15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU