Son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB açıkladı! Bedelli askerlik kaç gün, başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından bedelli askerlik ücretiyle ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamanın hemen ardından gözler "Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. Peki, bedelli askerlik kaç gün, başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen son gelişmeler...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

İşte merak edilen açıklamanın devamı;