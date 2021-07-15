TEM Otoyolunda Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor! Yola çıkacaklar dikkat

Normalleşme süreci ile birlikte 9 günlük Kurban Bayramı için memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar karayollarında erken yoğunluğa neden oldu. Bu süreçte yola çıkan sürücüler özellikle TEM Otoyolu Düzce kesiminde trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.