Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İki doz Sinovac %83,5 etkili

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Bakan Koca, Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac'ın iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu ifade etti.