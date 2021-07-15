Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İki doz Sinovac %83,5 etkili

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca, Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac'ın iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu ifade etti.
Koca, "İki doz Sinovac %83,5 etkili. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı" dedi.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı. pic.twitter.com/VUHtQ59CUg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021