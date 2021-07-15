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    • 15.07.2021 20:19
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İki doz Sinovac %83,5 etkili

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olarak belirlendiğini duyurdu.

    Bakan Koca'dan 'Sinovac' açıklaması! Etki oranı...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

    Bakan Koca, Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac'ın iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu ifade etti.



    Koca, "İki doz Sinovac %83,5 etkili. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı" dedi.



    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İki doz Sinovac %83,5 etkili