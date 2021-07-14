Mehmet Zahid Sobacı kimdir? TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mehmet Zahid Sobacı kimdir, kaç yaşında, nereli? TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) "Yönetim Kurulu" başlıklı 536. maddesi yeniden düzenlenerek TRT'nin yönetim yapısında değişikliğe gidildi. Peki; Mehmet Zahid Sobacı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Mehmet Zahid Sobacı hakkında merak edilen bilgiler!
YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU
Mükerrer sayıda yer alan kararla TRT Yönetim Kurulu üyelerinin ataması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT'nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Doç. Dr. Oğuz Göksu, Atakan Yılmaz, Mücahid Eker, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Doç. Dr. Veysel Kurt.
MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR?
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. Sobacı, yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda tamamladı.
2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan Sobacı, uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı.
"İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "Sub-National Democracy and Politics through Social Media" ve "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" isimli kitaplara imza atan Prof. Dr. Sobacı'nın uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.