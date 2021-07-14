Mehmet Zahid Sobacı kimdir? TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. Sobacı, yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda tamamladı.

2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan Sobacı, uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı.

"İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "Sub-National Democracy and Politics through Social Media" ve "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" isimli kitaplara imza atan Prof. Dr. Sobacı'nın uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.