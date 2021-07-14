Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı oluyor mu? Çocuklar ne zaman aşı olacak?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.16 itibarıyla 59 milyon 598 bin 139'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 239 bin 228, ikinci doz aşı sayısı 18 milyon 92 bin 86 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 59 milyon 598 bin 139'a yükseldi.

İstanbul'da 10 milyon 844 bin 416, Ankara'da 4 milyon 891 bin 756, İzmir'de ise 4 milyon 3 bin 646 doz aşı yapıldı.