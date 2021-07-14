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    • Güncel
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    • 14.07.2021 09:40
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    Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı oluyor mu? Çocuklar ne zaman aşı olacak?

    Dünyanın tüm ülkelerini etkileyen ve milyonlarca fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama devam ediyor. 18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında önümüzdeki günlerde açıklama gelmesi bekleniyor. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı oluyor mu? Çocuklar ne zaman aşı olacak? İşte merak edilenler...

    Aşı yaşı kaça düştü? Çocuklar ne zaman aşı olacak?

    Ülkemizde aşılama süreci devam ediyor ve 18 yaş altı vatandaşlar aşı yaşının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız." demişti. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı oluyor mu? Çocuklar ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...

    16 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    16 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte aşılamada son durum;

    ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?

    Geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

    TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.16 itibarıyla 59 milyon 598 bin 139'a ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 239 bin 228, ikinci doz aşı sayısı 18 milyon 92 bin 86 oldu.

    Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 59 milyon 598 bin 139'a yükseldi.

    İstanbul'da 10 milyon 844 bin 416, Ankara'da 4 milyon 891 bin 756, İzmir'de ise 4 milyon 3 bin 646 doz aşı yapıldı.

        46 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.

        BAKAN KOCA, VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI 5 İLİ AÇIKLADI

        Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadesini kullandı.

        HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARINI AÇIKLANDI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 3-9 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

        Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek aşı olmanın önemine dikkati çekti, 3-9 Temmuz'da vaka sayısı en çok azalan illerin durumunu gösterir tabloyu da paylaştı. Buna göre, Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum'un yanı sıra Tunceli, Burdur, Bayburt, Kastamonu ve Yozgat son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını en çok azaltan iller arasında yer aldı.

        Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

        Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

        Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş ile Tunceli'de görüldü.

        DELTA VİRÜSÜ VE DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Delta virüsüne ilişkin son durum sorulan Bakan Koca, "Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus ise 3 ilde 3 vaka oldu." dedi.

        Bazı ülkelerde görülen, salgında dördüncü dalgaya ilişkin görüşleri sorulan Koca, "Şu an böyle bir durum yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Yoğun aşılamanın yapılması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ancak dördüncü dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70 hatta yüzde 80 oranında sağlandığında salgın biter veya azalır, en azından normal hayata dönülür." yanıtını verdi.

            8 İŞLETME VE 99 KİŞİYE İŞLEM UYGULANDI

            İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda koronavirüs tedbirlerini ihlal dolayısıyla 8 işletme ve 99 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

            Türkiye'nin Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a destek için gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı Tunus'un başkentindeki Kartaca Uluslararası Havalimanı'na vardı.

            Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, sanatçı Cem Karaca'nın seslendirdiği "Bu Son Olsun" şarkısının sanatçı Sertab Erener tarafından yeniden yorumlandığı bir klip hazırlandı.
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            Haberler Güncel Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı oluyor mu? Çocuklar ne zaman aşı olacak?