Ülkemizde aşılama süreci devam ediyor ve 18 yaş altı vatandaşlar aşı yaşının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız." demişti. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı aşı oluyor mu? Çocuklar ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...
16 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
16 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte aşılamada son durum;
ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?
Geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.16 itibarıyla 59 milyon 598 bin 139'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 239 bin 228, ikinci doz aşı sayısı 18 milyon 92 bin 86 oldu.
Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 59 milyon 598 bin 139'a yükseldi.
İstanbul'da 10 milyon 844 bin 416, Ankara'da 4 milyon 891 bin 756, İzmir'de ise 4 milyon 3 bin 646 doz aşı yapıldı.