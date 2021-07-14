15 Temmuz şehidi Tolga Ecabalın’ın babası Tarkan Ecabalın'dan duygulandıran sözler: Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı

Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkıştı.
Millete kurşun sıkan kalleşler 251 vatandaşımızı şehit etti.15 Temmuz şehidi Tolga Ecabalın'ın babası Tarkan Ecabalın o gece yaşananları anlattı ve duygulandıran ifadeler kullandı.
İşte şehidimizin babası Tarkan Ecabalın'ın o ifadeleri:
Tolga işteydi. İşten dönüşte beni aradığında Vatan Caddesi'ndeydi. Beni aradığında, 'Burada tanklar var. Anlayamıyorum ne olduğunu. Ama çok sıkıntı bir şeyler oluyor. Bize geçit vermiyorlar' dedi. Tolga servis aracından indi, yürüyerek gelmek istedi. Yanında da bir arkadaşı vardı. 'Baba, iş arkadaşıma söz verdim onu bırakmam lazım' dedi. 'Dikkat et oğlum' dedim.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN 'SOKAĞA ÇIKIN' TALİMATIYLA..."
Sonra biz Tolga'yı eve getirdik. O gün yemekte yemedi. Sadece 'Dışarı çıkıyorum ben' dedi. Baktık ki daha büyük sıkıntılar oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'sokağa çıkın' talimatıyla biz 7-8 arkadaş Fatih Belediyesi'nin önüne yürümeye başladık.
Biz yürürken baktığımızda arkamız kalabalıktı. Sonra Tolga beni aradı. Tolga meğer evden çıktıktan sonra işin bilincindeymiş. O Eyüp Sultan Hazretlerini korumaya gitmiş. Orada bir şey olmayınca bana telefon açtı. Biz büyükşehir belediyesinin orada buluştuk. Ben tabi baba yüreğiyle ona şunu söylemiştim; 'Niye geldin? Yaralılar var. Etraf kan gölü' dedim. Vatan da öyle.
Elimizde hiçbir şey yok. Sadece o şerefli üniformanın altında teröristler var. 'Baba, bu başka iş. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bize çıkın dediyse Allah bize şehitliği nasip eder belki' dedi. O zaman ben de söz bitmişti. Ona bir şey söyleyememiştim. Ölmek, vurulmak hiç aklımıza gelmiyor. Biz sadece büyükşehir belediyesine gitmek istiyoruz.