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    15 Temmuz şehidi Tolga Ecabalın’ın babası Tarkan Ecabalın'dan duygulandıran sözler: Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı

    Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkıştı. Millete kurşun sıkan kalleşler 251 vatandaşımızı şehit etti. 15 Temmuz şehidi Tolga Ecabalın’ın babası Tarkan Ecabalın o gece yaşananları anlattı ve duygulandıran ifadeler kullandı. Ecabalın, "Tolgalar, Ömer Halisdemirler bitmez, gaziler bitmez. Türk milletinin önüne kimse geçemez. Yine aynı şey yaşansa vallahi, billahi yeniden sokaklara çıkarız. Biz vatansız bayraksız duramayız.” dedi. Ecabalın "Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı" ifadelerini kullandı.

    Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı

    Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkıştı.

    Millete kurşun sıkan kalleşler 251 vatandaşımızı şehit etti.15 Temmuz şehidi Tolga Ecabalın'ın babası Tarkan Ecabalın o gece yaşananları anlattı ve duygulandıran ifadeler kullandı.

    İşte şehidimizin babası Tarkan Ecabalın'ın o ifadeleri:
    Tolga işteydi. İşten dönüşte beni aradığında Vatan Caddesi'ndeydi. Beni aradığında, 'Burada tanklar var. Anlayamıyorum ne olduğunu. Ama çok sıkıntı bir şeyler oluyor. Bize geçit vermiyorlar' dedi. Tolga servis aracından indi, yürüyerek gelmek istedi. Yanında da bir arkadaşı vardı. 'Baba, iş arkadaşıma söz verdim onu bırakmam lazım' dedi. 'Dikkat et oğlum' dedim.

    "CUMHURBAŞKANIMIZIN 'SOKAĞA ÇIKIN' TALİMATIYLA..."
    Sonra biz Tolga'yı eve getirdik. O gün yemekte yemedi. Sadece 'Dışarı çıkıyorum ben' dedi. Baktık ki daha büyük sıkıntılar oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'sokağa çıkın' talimatıyla biz 7-8 arkadaş Fatih Belediyesi'nin önüne yürümeye başladık.

    Biz yürürken baktığımızda arkamız kalabalıktı. Sonra Tolga beni aradı. Tolga meğer evden çıktıktan sonra işin bilincindeymiş. O Eyüp Sultan Hazretlerini korumaya gitmiş. Orada bir şey olmayınca bana telefon açtı. Biz büyükşehir belediyesinin orada buluştuk. Ben tabi baba yüreğiyle ona şunu söylemiştim; 'Niye geldin? Yaralılar var. Etraf kan gölü' dedim. Vatan da öyle.

    Elimizde hiçbir şey yok. Sadece o şerefli üniformanın altında teröristler var. 'Baba, bu başka iş. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bize çıkın dediyse Allah bize şehitliği nasip eder belki' dedi. O zaman ben de söz bitmişti. Ona bir şey söyleyememiştim. Ölmek, vurulmak hiç aklımıza gelmiyor. Biz sadece büyükşehir belediyesine gitmek istiyoruz.

        "SAĞ GÖZÜNÜN ALTINDAN VURULMUŞTU"
        Onlar bize ateş ediyor, biz yerlere yatıyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde 3 tane memur geldi. İçeri girdiler. Girmesiyle bir memur kolundan vuruldu. O esnada bir arkadaşım geldi. 'Kardeşin tam önde kaldı. Kamyonların önünde kaldı çıkamıyor.' dedi.

        Tolga'ya 'Ben şimdi amcanı alıp geleceğim' dedim. 'Baba ben de geliyorum' dedi. Ağacın arkasına saklanmasını istedim. O anda çok ateş etmeye başladılar. Arabanın altına girdim ben. Bir dakika sürdü. Biraz kesildi kalktım, 4-5 adım attığında vurulduğunu söylediler. Yere baktığımda beyaz pantolonlu bir delikanlı yatıyordu. O zaman 'eyvah' dedim. Oğlum olduğunu anladım. Ve baktığımda Tolga'ydı. Sağ gözünün altından vurulmuştu.

        "ONLARIN BİZE BIRAKTIĞI ŞEREFTEN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY VARMI?"
        Biz o kadar şerefli ve gururluyuz ki; can verdik ama vatanımızı vermedik. Evet şerefli gazilerimiz oldu ama bayrağımızı indirtmedik. Tolga'yı ondan sonra hastaneye kaldırdım. Baktığımda şehit olmuştu Tolga. Yüzüne baktığımda tebessüm ediyordu. Çünkü şehitliği istiyordu. Üzerinden 5 sene geçti. Tolga'yı ve 251 şehidimizi unutmadık. Ömer Halis'i unutmadık. Kimseye de unutturmayacağız. Onların bize bıraktığı şereften daha değerli bir şey varmı?

        "YİNE AYNI ŞEY YAŞANSA HİÇ TEREDDÜT ETMEM"
        15 Temmuz gibi bir hain girişim daha olursa ne yaparsınız? sorusuna Tarkan Ecabalın, "Yine aynı şey yaşansa bir elime oğlumu bir elime kızımı… Vallahi billahi yeniden sokaklara çıkarız. Hiç tereddüt etmem. Çünkü biz bayrağımızı vatanımızı seviyoruz. Biz vatansız bayraksız duramayız. "ifadeleriye duygulandıran bir yanıt verdi.

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        Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı
        Haberler Güncel 15 Temmuz şehidi Tolga Ecabalın’ın babası Tarkan Ecabalın'dan duygulandıran sözler: Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı