15 Temmuz şehidi Tolga Ecabalın’ın babası Tarkan Ecabalın'dan duygulandıran sözler: Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı

"SAĞ GÖZÜNÜN ALTINDAN VURULMUŞTU"

Onlar bize ateş ediyor, biz yerlere yatıyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde 3 tane memur geldi. İçeri girdiler. Girmesiyle bir memur kolundan vuruldu. O esnada bir arkadaşım geldi. 'Kardeşin tam önde kaldı. Kamyonların önünde kaldı çıkamıyor.' dedi.

Tolga'ya 'Ben şimdi amcanı alıp geleceğim' dedim. 'Baba ben de geliyorum' dedi. Ağacın arkasına saklanmasını istedim. O anda çok ateş etmeye başladılar. Arabanın altına girdim ben. Bir dakika sürdü. Biraz kesildi kalktım, 4-5 adım attığında vurulduğunu söylediler. Yere baktığımda beyaz pantolonlu bir delikanlı yatıyordu. O zaman 'eyvah' dedim. Oğlum olduğunu anladım. Ve baktığımda Tolga'ydı. Sağ gözünün altından vurulmuştu.

"ONLARIN BİZE BIRAKTIĞI ŞEREFTEN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY VARMI?"

Biz o kadar şerefli ve gururluyuz ki; can verdik ama vatanımızı vermedik. Evet şerefli gazilerimiz oldu ama bayrağımızı indirtmedik. Tolga'yı ondan sonra hastaneye kaldırdım. Baktığımda şehit olmuştu Tolga. Yüzüne baktığımda tebessüm ediyordu. Çünkü şehitliği istiyordu. Üzerinden 5 sene geçti. Tolga'yı ve 251 şehidimizi unutmadık. Ömer Halis'i unutmadık. Kimseye de unutturmayacağız. Onların bize bıraktığı şereften daha değerli bir şey varmı?

"YİNE AYNI ŞEY YAŞANSA HİÇ TEREDDÜT ETMEM"

15 Temmuz gibi bir hain girişim daha olursa ne yaparsınız? sorusuna Tarkan Ecabalın, "Yine aynı şey yaşansa bir elime oğlumu bir elime kızımı… Vallahi billahi yeniden sokaklara çıkarız. Hiç tereddüt etmem. Çünkü biz bayrağımızı vatanımızı seviyoruz. Biz vatansız bayraksız duramayız. "ifadeleriye duygulandıran bir yanıt verdi.