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    • 13.07.2021 08:03
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    Türkiye'den Irak halkına ve hükümetine taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Nasıriye şehrinde bulunan İmam Hüseyin Hastanesinde 12 Temmuz gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.

    İHA
    Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Zikar Vilayeti'ndeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangın hakkında bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yayımlanan taziye mesajında,

    "Irak'ın Zi'kar vilayetine bağlı Nasıriye şehrindeki İmam Hüseyin Hastanesinde 12 Temmuz gecesi çıkan yangında çok sayıda hasta ve yakınının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak Hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Türkiye'den Irak halkına ve hükümetine taziye mesajı