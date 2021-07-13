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    • 13.07.2021 15:04
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    SON DAKİKA: Bakan Akar'dan FETÖ açıklaması: 23 bin 364 kişi ihraç edildi

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi." açıklamasında bulundu.

    AA
    Son rakamı açıkladı! 23 bin 364 kişi ihraç edildi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi." açıklamasında bulundu.


    HAMİD KARZAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI AÇIKLAMASI
    Bakan Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Gayet yapıcı, olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Çalışmalar devam ediyor" demişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakan Akar'dan FETÖ açıklaması: 23 bin 364 kişi ihraç edildi