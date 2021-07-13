Normalleşme sonrası düğünler başladı.

Hakkari'deki Sılehi aşiretinde ise hem aşı hem de takı rekoru kırıldı! Mehmet Salih Atlı ile Kübra Gündoğdu'nun düğününe sağlık ekipleri bile çağırıldı. Ekip, isteyene COVİD-19 aşısı yaptı.

Davetlilerden Hamza Er, hep ertelediği aşıyı düğün sayesinde olduğunu açıkladı.

100 GÜNDE YENİSİNİ YAPARIZ

Covid-19, Hindistan'da mutasyona uğradı. Delta varyantı adı verilen bu tür, 100'den fazla ülkeye yayıldı. BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci ise varyantlara karşı aşının yeni bir versiyonunu hazırlayacaklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin, "Gerekli görülürse, 100 gün içinde aşıyı varyantlara karşı uyarlayabiliriz" ifadesini kullandı.

BANKA HESABI

Fırsatçılar, COVİD-19'u fırsata çevirdi! Tarihi Yarımada'da turistlere para karşılığında HES kodu alıp 100-150 lirayı cebe indirdi!

Turistlerin HES kodlarını İstanbulkart'lara tanımlatan Ömer Oktan "Ben 7 sene cezaevinde kaldım, sabıkadan dolayı işim yok. Turistler, gönüllerinden koparsa bana veriyorlar. Ben para talep etmiyorum" dedi!