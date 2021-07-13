Cemal Metin Avcı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katletti! Öldürdükten sonra yaktım dedi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020'nin temmuz ayında evli sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Suçunu itiraf eden katil, Gültekin'i varilin içinde yaktığını üzerine de beton döktüğünü söyledi!

Adli tıp incelemesinde ise genç kızın canlı canlı yakıldığı belirlendi! Katil Avcı dün bir kez daha hakim karşısına getirildi.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen rapora karşı çıkan cani, "İlk yardım belgem var. Öldüğünü kontrol etmiştim. Pınar'ı öldükten 15 dakika sonra yaktım" dedi.