BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavının sonuçları için Temmuz ayının ortalarında araştırmalar artış gösterdi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı gün ve saate odaklandı. Yüz binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. MEB takvimine göre sonuçlar 14 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Saat bilgisi ise paylaşılmadı.

İşte BİLSEM sınav takvimine dair bilgiler;