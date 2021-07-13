15 Temmuz 2021 yarın tapu daireleri açık mı? Resmi tatil ne zaman başlıyor? 15 Temmuz yarın resmi tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi yaşandı ve Türkiye askeri darbe girişimini engellemek için canı pahasına mücadele etti. Yaşanan darbe sonrası 240'ı aşkın sivil, polis ve askerimiz şehit oldu. 15 Temmuz Demekrasi ve Birlik Günü ilan edilen bu önemli günde anma törenleri düzenleniyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 temmuz tapu dairileri açık mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
15 TEMMUZ TATİL Mİ?
15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.
15 TEMMUZ 2021 TAPU MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz günü resmi tatil ilan edilmişti. Bu yüzden 15 Temmuz tarihinde resmi kurumlar çalışmıyor. Tapu müdürlükleri 15 temmuzda çalışmayacak.