CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan tetikçi gazetecisine görülmemiş kıyak

Tuna Matbaacılık'ın 2015 Ocak ayında ise aynı basım işinin adedi için belediyeden 1 lira aldı. Toplam 15 bin adet basım karşılığında 15 bin lira para aldı. 2015 Ağustos ayında ise tanesi 8 kuruştan toplam 50 bin adet basım için 4 bin lira ödeme yapıldı. 3 basım işinin niteliği aynı olmasına rağmen bu kadar büyük fark olması kafalarda soru işareti bıraktı.