CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan tetikçi gazetecisine görülmemiş kıyak

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor. Kendisi hakkında sürekli olumlu yazılar yazan ve aleyhine konuşanların üzerine saldıran yerel gazeteci Durmuş Tuna ile eşi Gülsüm Tuna'nın Büyükşehir Belediyesi'nden maaşa bağlandığı ortaya çıktı.
2017 ile 2018 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 2 bin ile 6 bin lira arasında maaş alan Durmuş Tuna'nın eşi Gülsüm Tuna'nın ise hala belediye şirketi Aysera'da çalıştığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hitaben 'Allah ibi taptığım' diyebilecek kadar hadsizleşen Tuna'nın 2014-2015 yılları arasında, 1 yıl içinde belediyeden 39 ihale kazanarak yaklaşık 700 bin lira para kazandığı belirlendi.