Carole Hakko kimdir, kaç yaşındaydı? Carole Hakko ölüm sebebi nedir? Yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Carole Hakko yaşama veda etti. Kanser hastası çocuklara yönelik Bir Dilek Tut derneğinin de başkanı olan Carole Hakko, cemiyet hayatında da tanınan isimlerden birisiydi.
CAROLE HAKKO KİMDİR?
Çevresinde gerçek bir iyilik meleği olarak bilinen Carole Hakko, geçtiğimiz şubat ayında 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko'dan boşanmıştı. Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.
Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine "Bir Dilek Tut" derneğine bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.
CAROLE HAKKO ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek vefat eden Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi.
Make A Wish Derneği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili "Başkanımız" olarak kalacak."