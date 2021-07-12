Carole Hakko kimdir, kaç yaşındaydı? Carole Hakko ölüm sebebi nedir?

CAROLE HAKKO KİMDİR?

Çevresinde gerçek bir iyilik meleği olarak bilinen Carole Hakko, geçtiğimiz şubat ayında 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko'dan boşanmıştı. Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine "Bir Dilek Tut" derneğine bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.