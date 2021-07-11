Seyfettin Selim kimdir? Kırkpınar ağası Seyfettin Selim aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı…

07-Mayıs 1997 yılında, atılımcı ve çalışkan kişiliği Seyfettin Selim'e, Selim İnşaat Gıda ve San.Tic.LTD.Şti'ni kurdurmuş ve inşaat sektöründeki yerini alarak çalışmalarını hızlandırmıştır.

Seyfettin Selim, halen çok sayıda kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini ve murahhas üyeliğini yapmaktadır.

1997 yılından bu güne Hadımköy Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HASİAD) üyesi olup aynı zamanda da 2013 yılında da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine de (ASKON) üye olmuştur.

Seyfettin Selim, bir taraftan İş adamı olarak ülkemizin ticari, ekonomik ve işgücü potansiyelinin artırılması aland hizmetlerini sürdürürken, diğer taraftan da ülkemizde sporun gelişmesi içinde maddi ve manevi desteğini vermektedir.