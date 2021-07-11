Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatili birleştirilecek mi? Türkiye'nin gözü Başkan Erdoğan'ın açıklamasında!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bayram tatiline çok az bir süre kala kritik Kabine toplantısı'nda alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı. Bu bağlamda, Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? Sorusu gündeme geldi. İşte detaylar!