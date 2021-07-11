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    • 11.07.2021 14:23
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    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatili birleştirilecek mi? Türkiye'nin gözü Başkan Erdoğan'ın açıklamasında!

    Bayram tatiline çok az bir süre kala gözler Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yapmış olduğu açıklamada konuyla ilgili önemli mesajlar verdi. "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap veren Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında bunu açıklayacağını ifade etti. Erdoğan, "Tatil süreci 10 ile 9 arasında dolaşıyor." açıklamasında bulundu. Bu bağlamda, 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi üzerine 16 Temmuz cuma gününün de resmi tatil ilan edilip tatil süresinin 11 güne çıkarılacağı konuşuluyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler bu açıklamada!

    Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bayram tatiline çok az bir süre kala kritik Kabine toplantısı'nda alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı. Bu bağlamda, Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? Sorusu gündeme geldi. İşte detaylar!

    KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK MI?

    Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 5 Temmuz Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alındı. Son olarak Başkan Erdoğan, 9 Temmuz cuma namazı sonrası bayram tatili hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap veren Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında bunu açıklayacağını söyledi. Bu kapsamda milyonlarca kişi Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor.

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.

        BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?

        Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.
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