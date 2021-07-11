Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatili birleştirilecek mi? Türkiye'nin gözü Başkan Erdoğan'ın açıklamasında!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bayram tatiline çok az bir süre kala kritik Kabine toplantısı'nda alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı. Bu bağlamda, Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? Sorusu gündeme geldi. İşte detaylar!
KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK MI?
Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 5 Temmuz Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alındı. Son olarak Başkan Erdoğan, 9 Temmuz cuma namazı sonrası bayram tatili hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap veren Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında bunu açıklayacağını söyledi. Bu kapsamda milyonlarca kişi Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.