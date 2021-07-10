Muğla Marmaris'te su krizi! CHP'li belediye sorunu tankerle çözmeye çalışıyor...

"4 YILDIR BU MAHALLEDEYİM BİR ÇÖZÜMÜN OLDUĞUNU GÖRMEDİK"

Bir pansiyonda oda görevlisi olarak çalışan Eda Tepegöz (32), "Şebeke suyu çok az geliyor. Haftada 1-2 defa tankerle su getiriliyor veya marketlerde damacana alıyoruz. 4 yıldır bu mahalledeyim bir çözümün olduğunu görmedik. Sanki dağ başındayız ama turizmin orta yeri kimseden ses seda yok" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYENİN BİR HİZMETİ YOK"

Pansiyon çalışanı Orhan Başalper (24), "Yıllardır su sorunu mevcut. Bu mahallerin alt ve üst yapısı çok sıkıntılı. Günlük su ihtiyaçları tankerler ve marketlerden karşılanıyor. Belediyenin bir hizmeti yok. Laf değil çözüm istiyoruz" dedi.