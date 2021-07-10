Muğla Marmaris'te su krizi! CHP'li belediye sorunu tankerle çözmeye çalışıyor...

CHP yönetimindeki belediyelerin 'yönetememe' sorunu devam ediyor. Zaman zaman İzmir'de son dönemde ise İstanbul'da yaşanan su sıkıntısının adresi bu kez Muğla'nın Marmaris ilçesi oldu.
Koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşlar, izole ve doğanın içinde tatili tercih ediyor. Talep gören kentlerin başında Marmaris de geliyor. İlçenin doğa güzelliyle dikkati çeken Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca, Bayır ve Çiftlik mahallelerinde, nüfüs yaz aylarında neredeyse 10 kat arttı.
SU SIKINTISI BAŞ GÖSTERDİ
Nüfusun artmasıyla birlikte su sıkıntısı da baş gösterdi. Turistik bölgelerde işletmecilerin açtıkları artezyenlerin kuruması ve sık yaşanan su kesintileri tepki çekti. Yöre halkı, ihtiyaçlarını açtıkları yeni artezyen kuyularından ve tankerlerle taşınan sularla gidermeye başladı.
100 lira olan tanker taşıma ücretinin bu dönemde, 3 kat artarak 300 liraya çıktığı belirtildi.
MUĞLA BELEDİYESİ: YENİ TANKERLERLE SORUNU ÇÖZECEĞİZ
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; su yetersizliğinin nedeni olarak yağmurun yağmaması ve kuraklığın artması olarak bildirildi. Kaynak suların yetersiz olduğunu iddia eden Büyükşehir Belediye yetkilileri, "Genel kuraklığa bağlı olarak yağışlardaki azalmadan dolayı kaynak suları yetersiz kalıyor. Tankerlerle su taşıyarak takviye yapmaya çalışılıyor. Yoğunluk nedeniyle aşırı trafik tankerin işlerini yapmasını uzatıyor. Yeni tankerler kiralandı kısa sürede sorunu çözüme kavuşturacağız" dedi.