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    • 10.07.2021 04:41
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    Son dakika: Suudi Arabistan Krallığı ve Eritre Devleti'ne yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

    Son dakika haberi... Suudi  Arabistan Krallığı'na ve Eritre Devleti'ne yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre; Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince merkeze alındı.

    DHA
    Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

    Son dakika haberi... Suudi Arabistan Krallığı'na ve Eritre Devleti'ne yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Yayımlanan karara göre; Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince merkeze alındı. Kök'ün yerine ise Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy atandı.

    Kararda, Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ahmet Demirok'un atandığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Suudi Arabistan Krallığı ve Eritre Devleti'ne yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de