Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den balık avı yasağı açıklaması: Uzatılacağıyla alakalı değerlendirmemiz yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Taşhan'da düzenlenen sektör buluşması toplantısından önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Müsilaj ile mücadelede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde güzel bir çalışma yapıldığını belirten Pakdemirli, "Burada bir Müsilaj Komisyonu da kuruldu Meclis'te. Bununla alakalı da önümüzdeki hafta Bakanlığımızdan bir bakan yardımcısı ve genel müdürümüz özellikle bizimle ilgili olan konularla alakalı bu komisyona sunum yapıyor olacaklar." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, Marmara'dan avlanan balıkların tüketilip tüketilemeyeceğiyle ilgili sorular geldiğini anlattı.
AV YASAĞI UZATILACAK MI?
Bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu: