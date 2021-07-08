Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? İkramiyeden kimler yararlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaş bayram masrafları için öncesinde maaş almak istiyordu ve merakla beklenen tarih açıklandı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinden yararlanacak olanlar bu tarihlerde alabilecek. İşte ayrıntılar…
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayrmaı tatilinin 9 gün sürmesi bekleniyor, 11 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Başkan Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından açıkladı: ''Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."