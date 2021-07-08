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    • 08.07.2021 17:01
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    Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? İkramiyeden kimler yararlanacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde Kurban Bayramı ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Dini bayramlarımızdan biri olan ve kurban ibadetinin yerine getirileceği tarih 2021 yıl için Diyanet takvimiyle belli oldu. Diğer yandan ekonomi gündeminden düşmeyen konulardan biri emekli ikramiyesi oluyor. Peki 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? İkramiyeden kimler yararlanacak? Konuyla ilgili beklenen açıklama geldi, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ne zaman?

    Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? İkramiyeden kimler yararlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaş bayram masrafları için öncesinde maaş almak istiyordu ve merakla beklenen tarih açıklandı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinden yararlanacak olanlar bu tarihlerde alabilecek. İşte ayrıntılar…

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayrmaı tatilinin 9 gün sürmesi bekleniyor, 11 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Başkan Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından açıkladı: ''Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

        Bakan Bilgin, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

        Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

        "17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.

        Bayram ikramiyesi hak sahiplerine hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara kısmi oranda ödenecek.

        Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek.

        Aynı sigortalının yetim çocuğu varsa ve yüzde 25 hisse oranı ile ölüm aylığı alıyorsa, yetim çocuğa da 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

        İş göremezlik geliri alanlar ise örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 ise, 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.
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        Haberler Güncel Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? İkramiyeden kimler yararlanacak?