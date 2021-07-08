Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'den AB'ye mesaj verdi: İnsani krizlere 'asla ve asla' dediğinize şahit olmadık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç ve Malzeme Hibe Töreni'nde yaptığı konuşmada, her biri Türkiye-KKTC kardeşliğinin nişaneleri olarak ilerleyen iş birliği projelerini incelemek ve Kıbrıs Türk halkıyla hasret gidermek için dün itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ve bakanlarla görüşme ve istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Oktay, bunun yanı sıra yapımını destekledikleri Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile KKTC'nin tüm bölgelerinde devam eden kara yolu çalışmalarını yerinde incelediklerini bildirdi.
Bafra ve Yenierenköy'de ziyaret ettikleri KKTC'li vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve bunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Oktay, Maraş bölgesinde restorasyon çalışmaları yeni tamamlanan Bilal Ağa Mescidi'ni ziyaret ettiklerini ve çevrede incelemelerde bulunduklarını anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl kasım ayındaki ziyareti sırasında KKTC makamlarınca talep edilen araç ve teçhizatın, KKTC Polis Teşkilatına teslimini gerçekleştirmek üzere ülkeye geldiklerini aktaran Oktay, Kıbrıs Türk halkının hayatını güven ve refah içinde sürdürmesinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.
"KKTC POLİS TEŞKİLATININ EN İYİ ŞARTLARA KAVUŞMASI İÇİN HİÇBİR GAYRETTEN KAÇINMAYIZ"
Oktay, geçen hafta 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC Polis Teşkilatının donanım ve yetenek bakımından en iyi şartlara kavuşması için hiçbir gayretten kaçınmayacaklarını belirterek şöyle konuştu:
"Genel müdürümüzle ve ilgili arkadaşlarımızla da biraz önce tüm detaylarını, yine ihtiyaçları görüştük, değerlendirdik. Sadece bununla kalmayacak, yetinmeyeceğiz, bunun devamı da gelecek inşallah. Bu vesileyle cefakar Polis Teşkilatı'mızın 57. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutlar, görevlerinde muvaffakiyetler dilerim. Bugün KKTC polisine, biri jammerlı olmak üzere 5 adet arazi tipi koruma aracıyla birlikte drone ve drone savar, balistik çanta ve telsiz ekipmanlarından oluşan güvenlik teçhizatı ve taktik kıyafet takımları hibe etmiş durumdayız. Hayırlı olsun. Kıbrıs Türk polisi, 20 Temmuz'da 47. yıl dönümünü Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlayacağımız Kıbrıs Barış Harekatının ve Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin silahlı kuvvetlerimiz ve mücahitlerimizle birlikte baş kahramanlarındandır. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde şehit düşen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türkü'nü her türlü tehdide ve tehlikeye karşı koruyan KKTC polisi dahil tüm güvenlik güçlerine bundan sonra da gereken katkıyı sağlamaya devam edeceğiz."