Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'den AB'ye mesaj verdi: İnsani krizlere 'asla ve asla' dediğinize şahit olmadık

Bunların gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan yapısal reformları tamamlamış karar alma, uygulama ve denetim mekanizmaları en etkin şekilde çalışan, yol alan, ilerleyen bir KKTC için Türkiye olarak üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını yineleyen Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsal yapısının kapsamlı bir reforma tabi tutulması, yönetim kapasitesini güçlendirecek adımların süratle atılması en büyük temennimiz. Ben buradan sadece hükümeti değil, özellikle Meclisi bir kez daha göreve davet ediyorum. Türkiye-KKTC iş birliği ve kardeşliğini çok daha ileri boyutlara taşıyacak, çok daha güçlü bir KKTC'yi birlikte oluşturmaya devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz." diye konuştu.

"KARŞIMIZDA GÖZÜ, KULAĞI, AKLI İZANI KAPALI BİR GÜRUH VAR"

Kıbrıs Türkü'nü iki devletli çözüm yolundaki haklı davasında bir gün bile yalnız bırakmayacaklarını, uluslararası topluma hakkaniyeti haykırarak yine dayanışma içinde olacaklarını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Anavatan ve garantör ülke olarak, Kıbrıs Türk tarafının çözüm vizyonuna ve önerisine desteğimiz tamdır. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını kendi hak ve çıkarlarından ayrı tutmamaktadır. Bu yönde sergilediğimiz kararlı duruştan taviz vermeyeceğiz. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile fikir birliği içinde, Kıbrıs'ta iki tarafın da rızasını çözüme yansıtmak için gayret verirken karşımızda her zamanki gibi gözü, kulağı, aklı izanı kapalı bir güruh var. Demokrasinin, katılımcılığın beşiği olduğunu iddia edenler, konu Kıbrıs Türk halkına gelince orta çağda yaşadıkları karanlığa geri dönüyorlar."

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "AB, iki devletli çözüm yönünde hiçbir şeyi asla ve asla kabul etmeyecek" şeklindeki açıklamasını anımsatan Oktay, şöyle konuştu:

"Biz Avrupa Birliğinin, bugüne kadar haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz'de, Ege'de yaşanan dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık. Avrupa'nın her bir köşesinde artan İslam karşıtlığına, Avrupa'da yaşayan Türklere uygulanan ayrımcılıklara ya da sığınmacı çocukların kaybolmasına 'asla' dediklerini hiç duymadık. Konu Kıbrıs Türk halkının eşit haklarına, hakkaniyete ve egemenliğine gelince çok rahat ve kesin konuşabiliyorlar. Hatta daha ileri gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza '20 Temmuz ziyaretinde daha yumuşak mesajlar verebilmesi anlamına gelebilecek temennide bulunma cesaretini kendilerinde görebiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, vicdanların, mazlumların sesidir ve hiçbir zaman beklentilere, temennilere, yönlendirmelere göre konuşmaz, konuşmadı. Hakkın ve haklının yanında dimdik durdu, bugün de durur, yarın da duracaktır."

Uluslararası toplumun tüm paydaşlarına seslendiğini belirten Oktay, Kıbrıs konusunda asla, "asla" dememelerini, Ada'da tarihsel gerçekler ve reel politikanın ortada olduğunu vurguladı.

Kendilerinin çözüm konusundaki çizgilerinin net olduğunu vurgulayan Oktay, bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa bunun iki toplum arasında değil, ancak eşit, egemen ve bağımsız iki devlet arasında olabileceğini söyledi.