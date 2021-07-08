Bayraktar AKINCI TİHA'dan irtifa rekor! Türk havacılık tarihinde ilk

Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.
"KOCAMAN BİR MAŞALLAH'INIZI ALIR..."
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI dün yaptığımız uçuş testinde 38.039 feet irtifaya kadar yükselerek Milli bir hava aracıyla çıkılan en yüksek irtifa rekorunu kırdı. Kocaman bir Maşallah'ınızı alır... Bakalım 40.000 feet'e çıkıp kendi rekorunu ne zaman kıracak" ifadelerine yer verdi.
İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019'DA YAPILDI
Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test faaliyetleri 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA prototipi ile sürdürülüyor.
SERİ ÜRETİM BAŞLADI
Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin seri üretim süreci de başladı. Seri üretim modelinin ilk uçağı olan ve entegrasyonu tamamlanan Bayraktar AKINCI S-1 ise geçtiğimiz günlerde test faaliyetlerini icra etmek üzere Çorlu'ya intikal etti. Seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.
DAHA BÜYÜK, DAHA GÜÇLÜ
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı stratejik görevler icra edecek.
100'E YAKIN BİLGİSAYARA SAHİP ROBOT UÇAK
Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak AKINCI'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 5.5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 400 kilogram dâhili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.