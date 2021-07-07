SON DAKİKA: Mardin'de hain saldırı! Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu 3 asker yaralandı

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 askerden Çifcibaşı, müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



MSB'den yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde 07 Temmuz 2021 tarihinde Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu şekilde;



Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde 07 Temmuz 2021'de Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.