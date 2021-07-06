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    • 06.07.2021 15:57
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    Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum açıkladı!

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "5 Temmuz'daki çalışmalarımızla; toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 9 bin 27 denetimi tamamladık. 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz" ifade kullanıldı.

    Ne kadar müsilaj temizlendi?

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı temizlediklerini açıkladı.

    Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 28'inci günün geride kaldığını belirtti.

    Kurum, "5 Temmuz'daki çalışmalarımızla; toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 9 bin 27 denetimi tamamladık. 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz" dedi.

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    Haberler Güncel Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum açıkladı!