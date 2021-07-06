Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı temizlediklerini açıkladı.
Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 28'inci günün geride kaldığını belirtti.
Kurum, "5 Temmuz'daki çalışmalarımızla; toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 9 bin 27 denetimi tamamladık. 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz" dedi.
Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde yirmi sekizinci gün geride kaldı. 5 Temmuz'daki çalışmalarımızla;— Murat KURUM (@murat_kurum) July 6, 2021
🔹toplam 1⃣0⃣.9⃣4⃣1⃣ m³ müsilajı bertaraf ettik💙🌊
🔹9 bin 27 denetimi tamamladık📝
🔹610 bölgede çalıştık.🤿
Marmara bugün artık daha temiz...🧿#MarmaraHepimizin pic.twitter.com/r6wh78g4aw