10-15 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama sürüyor. Bilindiği üzere son olarak aşılamada yaş 18'e düşmüştü. Aşılama süreci devam ederken 18 yaş altı vatandaşların ise aşılama yaşının düşeceği gün için geri sayımı başladı. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 10-15 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? İşte koronavirüsle mücadelede yaşanan son gelişmeler...
18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte aşılamada son durum;
KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 266 bin 651 testte 5 bin 299 vaka tespit edildi. 37 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 446 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nca içerisinde yurt genelinde aşı oranlarının da yer aldığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu'nun yeni versiyonu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 266 bin 651 testte 5 bin 299 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 446 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.