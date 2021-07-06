10-15 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Tabloda, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusun Türkiye ortalamasına yer verildi. 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 58,92, 2'nci doz ortalaması yüzde 25,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 36 milyon 574 bin 186, 2'nci dozda 16 milyon 36 bin 89 ve 3'üncü dozda 1 milyon 930 bin 752 olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27 aşı uygulandı.