VLP temelli yerli aşıda Faz-2 aşamasında flaş gelişme! İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı!

"Faz-3 çalışması da inşallah hastanemizde devam eder. En kısa zamanda bu aşının etkinliğinin yüksek olduğunu ve yan etkileri açısından da bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde hastalarımıza ve gönüllülerimize yapmaya başlayacağız. Diğer aşılardan farklı olarak bu aşıda genetik materyal kullanılmadığı için özellikle çekinen vatandaşlarımızın rahatça yaptırabilmelerine olanak sağlanıyor. Etkinliğinin de yüksek çıkacağına inancımız tam."

"ŞU ANDAKİ BAŞVURULARI DA KABUL EDİYORUZ"

SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya da VLP aşısının Faz-2 çalışmasına gönüllülerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Prof. Dr. Çetinkaya, gönüllü olmak için gereken kriterlere işaret ederek, "18 yaşından büyük olan, daha önce diğer Kovid-19 aşılarından olmamış ya da hastalık geçirmemiş kişileri gönüllü kabul ediyoruz. Testlerini yapıyoruz. Test sonuçları uygun çıktığında da aşılama programına dahil ediyoruz." diye konuştu.