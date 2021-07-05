Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2021 günlük Covid-19 tablosunu duyurdu

4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadelerini kullandı.