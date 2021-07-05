Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2021 günlük Covid-19 tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı.
"AŞI PROGRAMININ LİDERİ MUĞLA İLİMİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabolaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor." ifadelerine yer verdi.