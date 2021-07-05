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    • 05.07.2021 22:03
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2021 günlük Covid-19 tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

    Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı.



    "AŞI PROGRAMININ LİDERİ MUĞLA İLİMİZ"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabolaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

        4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadelerini kullandı.

        3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Temmuz 2021 günlük Covid-19 tablosunu duyurdu