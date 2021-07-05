Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar! "Okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak"

Öğretmenlerimizle her görüşmemde şunu söylüyorum, ne olur ilk ders matemetik, fizik demeyin. Bunu şundan dolayı istiyorum. Benim arkadaşlarımla konuşurken şunu söylerim. Sınıftaki çocukların gözünüze gözünüz değmeden, kalbine ılık ılık akmadan derse başlamayın. Önce hemhal olalım. Sohbet edelim. Konuşalım. Adın ne, kaç yaşındasın?

Bunu salgından bağımsız istiyorum. Bu öğretim yılının tümünü güçlendirir. Aslolan öğretmen ile öğrenci açısından şefkat bağıdır. Bu kanalı açmadan ders öğretemezsiniz. Birden bire akademik şokla karşılaşmalarını istemiyoruz.

Çocukların motivasyonu, beklentisi, sosyal duygusal özellikleri salgın döneminde farklılaştı. Gelir dağılımı düştüğünde öz yönetimin yükseldiğini, gelir dağılımı yükseldiğinde öz yönetimin düştüğünü görüyoruz. Hangi çocukların neye ihtiyacı var diye rehberlik notları, videolar hazırladık. Hangi dilimde sosyal duygusal eksiklikler var, bunları tespit ettik.

Talim Terbiye Başkanlığı 'her sınıfın özel kazanımları var' diyor. Bazı örüntü kazanımlar var ki, o kazanımlar olmadan üst sınıfta olmaz. Her sınıfın kazanımları belirlendi. Bunu her öğretmenimizle paylaşacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın orada kalabalık içerisinde ayak üstü bir konuşma üzerinde ifadeleri sözkonusuydu. Genel bir öğretmen ihtiyacı yok şeklinde bir ifade değildi. Salgın dönemi için söylemişti. Yoksa bizim genel bir öğretmen ihtiyacımız var. Hem emekliye ayrılan öğretmenler açısından. Öğretmenlerin üçte ikisi bu dönemde alınmış. Bazen kadrolarda bütçe kısıtından daralmalar sözkonusu oldu. Engelli öğretmenlerle ilgili yıl içinde dönem dönem atama yapıyoruz. Kadro geldiğinde bu sene ve önümüzdeki sene yine yapacağız. Türkiye'de maaşlarla ilgili genel tablo içinde tabii ki farklılaşma olacak ama şu an bir şey söylemimiz mümkün değil.

Türkiye 2002 Türkiyesi değil, milli gelirde artış var. Özel okulların öğrenci oranı yüzde 8, okul sayısı yüzde 20 düzeyinde. Özel okullarda bina sayısı, fiziksel mekanlar daha fazla olduğu için farklılaşma var. Ama bizim okullarımızın imkanları da giderek artıyor. Bugün bir meslek lisesine gittim o kadar güzel atölyeler, spor salonları var ki. Elbette her okulda yok. Başka ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 8'lik oran hala çok düşük. Ulusal gelir dağılımına baktığımızda aslında o oran çok yüksek.

Okul türlerine göre bakıldığında, sınavla alınan okullarda başka, fen liselerinde başka, anadolu liselerinde başka tablo ortaya çıkar. Yüzde 90'lık gruptan bahsediyoruz. Karşılatırma yapabileceğiniz birtakım ölçütler sözkonusu olmalı. LGS sonuçlarına baktığımızda ya da üniversite giriş sınavlarında belirli aralıkta özel okulların belirli puanları, devlet okulların belirli aralıklarda yüksek puan aldıklarını görüyoruz. Bunların hepsi bizim evladımız, bizim okullarımız. Özel okullardaki evlatlarımız da diğer öğrencilerimiz de bizim evlatlarımız.

Bugün tesadüfen özel okul ücretleriyle bir radyoda dinledim. Özel okullardan bahsettiğimizde diyelim ki yüksek denilen ücretlerin onda birine de, yarısına da özel okul ücretleri var. Yüzde 8'in ne kadarı yüksek okul ücretleriyle karşı karşıyadırlar?

Benim duyduğum en yüksek rakam 70-80 bin lira civarındaydı. Böyle baktığımızda o gelir dağılımındaki kişilerin altından kalkabileceği durumdur. Gerçekten sayıları çok fazla olmayan okullar bunlar. Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların bütçesine karışmaz. Okulun açılış iznini verir, uyulması gereken kurullara uyup uymadığına bakar. Bütçesini nasıl kullanyor, nereye harcama yapıyor, servisi nereden alıyor, yemeği nereden alıyor gibi bunlara yetkisi yok.

Geçen sene 1,5 milyon LGS'ye girdi 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız.

Merkez yerleştirmede robot tercihler yapabilecek. Bu okulların listesinden 10 okul tercih edilebilecek. Bir öğrenci sınav kağıdından çok daha başka bir varlıktır. Hayat başarısı başka, okul başarısı başka bir şeydir. İletişim beceriniz, kitap okmanız, kültürel birikiminiz, sporla ilgilenmeniz, birçok değişkenle birlikte hayat başarısı ortaya çıkıyor. Azim, IQ'dan daha önemlidir.

Spor lisesiyle ilgili bir tercihte bulunacak veya ben bilimle veya sanatla alakalı bir şey yapmalıyım diyor. Geleneksel olarak bölümlerde bir değişim yaşanıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde mesleklerin dörtte üçe yakını otomasyon, robot, dijitalizasyon eşitleneceği gerekiyor. Çocukların anne babalarının mesleki gelişimi ile paralel olmayacağını bilmeleri lazım.

Çocuk hayal ederse somutlaşma ortaya çıkar. Bundan dolayı da geleceğe dönük olarak çocuklarımızın ben bir meslek sahibi olup oradan emekli olacağım diye düşünmemeleri lazım. Onları her 5 yılda bir yeniden bir eğitim alma zorunluluğu geliyor. Büyük bir kırılma geliyor dünyaya.

Bir defa MEB'in okul binası, kreş yapmasıyla ilgili bir konu değil. Başka kamu kuruluşları vardır. Belediyeler vardır. Bu dönemde kendi personeli için yeni kreş binaları yapmak istiyordur. Yasal olarak bu görev MEB'in. Belediyelerin yasal olarak kamuya yönelik kreş açmanın hukuksal temeli yok. Ama kendi personeli için birtakım çalışmalar yaptıklarını, eğitime destek verdiklerini biliyoruz. 2018 yılında tasarruf tedbiri açıklanmıştı. MEB yatırım bütçesini mevcutları bitirmekle ilgili tasarruf etmiştir. O tedbirlerle ilgili kısıt şimdi açılmış oldu. Diğer kamu kurum ve belediyeler açısından tasarruf tedbiri var.

Biz 6 Eylül'den itibaren okullarda yüzyüze eğitim alınmasıyla ilgili her türlü çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Öğretmenlerimiz zaten gerekli hazırlıkları yapıyorlar, yapacaklar.

Ben biraz ders kitaplarını değil de başka kitapları daha çok severdim. Top oynamak, dışarıdaki işlere daha fazla yönelmek, okulu ikinci derecede düşünmek gibi bir yapım vardır. Ama sonrasında daha disiplinli çalışma geldi. Çok zayıfım olurdu benim. Pastanede, dolmuşta çalıştım, yaşam deneyim yüksekti. Üniversiteye giderken taksi şoförlüğü yapıyordum. Benim asıl sevdiğim şey kitap okumaktı. Bizim dönemimizde okula gitme oranı düşüktü. Oturup kitaplardan sınava hazırlandım. Özel ders, derhsane gibi çalışmalar olmadı. Son 2 yıldır sınavlarda kitap okuyan, okuduğunu anlaması yüksek olan öğrenciler başarılı oluyor.

Üç çocuğum var. Çocuğun hamuruna, potansiyeline, mizacına bakarım. O çocuk nereye yönelmek istiyor, bunu görürüm. Sınavlara disiplinli çalışan kızım ve oğlum var. Ama küçük oğlum asla sınavlara çalışmam diyen bir çocuktu. Ama sonuçta hepsi başarılı oldu.

Çok farklı dünya görüşlerinden, çok farklı insanlarla tanışmalı, kitaplar okumalısınız. Ülkeniz için, dünya için evrensel sorumluluklarınız olmalı diye düşünüyorum. Kişisel olandan evrensel olana giderseniz o zaman bu topraklarda yaşamak ne anlama geliyor diye görüşünüz oluşur. Ezbere değil, sloganlarla değil kendi inşa ettiğiniz bir dünyanın olmasına çok dikkat edin. Bilimin rehberliğinde, bilim yolculuğu içerisinde olursanız size dünyanın kapıları açılır. Burayla sınırlı tutmayın kendinizi, dünya sizin köyünüz.

Öğrencilerin kişilikleri önemli. Özgüveni nedir, kendi başına yaşama potansiyeli nedir? Üniversitede kendi oğlum için değişim programı vardı. Hong Khong'a gitti. Sonra Avrupa'ya gitti. Buraları görme imkanı buldu. Bunları onayladım. Sonra Türkiye'ye geldiler, Türkiye'ye hizmet veriyorlar. Aileler çocukları kendi memleketine hapsetmesinler! Çanakkale'yi görmeden Türkiye'yi tanıyamazlar. Sizlerin dünyaya açık olmanızı isterim. Bu ülkenin evladı olarak ayaklarınızın biri bu topraklara diğer ayağınız dünyayı dolaşacak.

İki sene önce ortaöğretim tasarımı yapmıştık. Dünyada liselerde ortalama 6-7 ders var. Bizde 13-14 ders var. Bizim öğrencilerimiz derinleşmede sorunlar yaşıyorlar. Biz bir çalışmanın pilotunu yapmadan ülkeye genellemek istemiyoruz. Çünkü bu deneme tahtası değil. Pilotu yapabilmek için salgın müsaade etmedi. İnşallah Eylül'de bu çalışmayı yapacağız.

Müfredatı değiştir eğitim iyileşsin, böyle bir önerme yok. Burada önemli olan öğretmen eğitimi, öğretmen niteliği, zamanın ruhunu dikkate alan değişim. Okulların imkanlarını zenginleştirmek. Fırsat adaleti ile buna çalışıyoruz. Biz 3 sene oldu göreve geleli, 2 sene salgınla gitti.

Ne olmak istiyorum demeyin, ne yapmak istiyorum deyin lütfen. Artık tek disiplin alanından diğelim ki, mühendislik, tıp, tarih alanından yükselme dönemi kapandı. Bugün dünyanın en tepedeki üniversitelerine baktığımızda 2 ya da 4 diploma veriyorlar. Trans disiplin deniyor. Lisans başka yerde olabilir, sertifikalar alabilirsiniz. Ne olursa olsun dijital alanlarla bağlantınızı kurun. Diyelim ki hekimsiniz, öğretmensiniz, veterinersiniz mutlaka bu alanla bağlantınızı kurun. Artık diploma temelli bakış açınız yok. Senin hangi becerin, yetkinliğin var, soru bu. Üniversite mezunu olmasanız bile, lise mezununda beceri yetkinlik varsa onu da alıyorlar. Mesleğinizi dünya haritasında görmeye bakın, sadece bir şehirde bakmayın. Bugüne bakarak değil dünyanın geleceğine bakarak karar verin.