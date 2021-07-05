Orman yangınları milli gurur Aksungur İHA kameralarının radarında!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), yangınla mücadelede hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.