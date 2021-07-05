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    • 05.07.2021 11:55
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    Orman yangınları milli gurur Aksungur İHA kameralarının radarında!

    Yerli ve milli gurur Aksungur İHA, 1 Haziran’dan bu yana Orman Genel Müdürlüğü’nün hizmetinde yangınla mücadele için savaşıyor. Aksungur İHA, hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), yangınla mücadelede hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

    TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İHA, göreve başladığı 1 Haziran'dan itibaren yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğüne nefes aldırıyor.

    Yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi bulunan Aksungur İHA, SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği veriyor. Sistem, hedef tespit, teşhis ve gözetleme çalışmalarında yangınla mücadeleye önemli katkı sağlıyor.

        HAVADA KALIŞ REKORU KIRDI
        Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur İHA, silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kırdı.


        ANKA platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.
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