Mavi Vatan'a 'AKYA' damgası! Milli Ağır Torpido'da son aşamaya geçildi

Yerli üretim denizaltıların ana silahı olarak tasarlanan Roketsan ana yükleniciliğinde üretilen AKYA Milli Ağır sınıf torpidolar için geri sayım başladı. Projede son aşamasına geçildiğini ifade eden güvenlik kaynakları, bu alanda gelişmiş bir silah üretme teknolojisinin öneminin altını çiziyor.