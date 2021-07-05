Mavi Vatan'a 'AKYA' damgası! Milli Ağır Torpido'da son aşamaya geçildi

Yerli üretim denizaltıların ana silahı olarak tasarlanan Roketsan ana yükleniciliğinde üretilen AKYA Milli Ağır sınıf torpidolar için geri sayım başladı. Projede son aşamasına geçildiğini ifade eden güvenlik kaynakları, bu alanda gelişmiş bir silah üretme teknolojisinin öneminin altını çiziyor.
Savunma Sanayi Başkanlığı bu yılbaşında TCG GÜR denizaltısı, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra ettiğini bildirmişti. Uzun menzili ile göz dolduran AKYA denizaltıları 533 milimetre çap, 7 metre uzunluk, 1200 kg ağırlığa sahip.
MUADİLLERİNDEN ÜSTÜN YETENEKLİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da üretim sürecini yakından takip ettiği AKYA; ilk test atışının Temmuz 2013'de gerçekleştirildi. AKYA, testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından seri üretime geçecek.