Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.07.2021 09:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 09:53
    ABONE OL

    Mavi Vatan'a 'AKYA' damgası! Milli Ağır Torpido'da son aşamaya geçildi

    Son 20 yılda savunma sanayinde destan yazan Türkiye, Mavi Vatan savunmasında yerlileşme atağıyla dikkat çekiyor. Yerli üretim denizaltıların ana silahı olarak tasarlanan Roketsan ana yükleniciliğinde üretilen AKYA Milli Ağır sınıf torpidolar için geri sayım başladı. Uzun menzili ile göz dolduran AKYA denizaltıları 533 milimetre çap, 7 metre uzunluk, 1200 kg ağırlığa sahip.

    Mavi Vatan'a 'AKYA' damgası!

    Yerli üretim denizaltıların ana silahı olarak tasarlanan Roketsan ana yükleniciliğinde üretilen AKYA Milli Ağır sınıf torpidolar için geri sayım başladı. Projede son aşamasına geçildiğini ifade eden güvenlik kaynakları, bu alanda gelişmiş bir silah üretme teknolojisinin öneminin altını çiziyor.



    Savunma Sanayi Başkanlığı bu yılbaşında TCG GÜR denizaltısı, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra ettiğini bildirmişti. Uzun menzili ile göz dolduran AKYA denizaltıları 533 milimetre çap, 7 metre uzunluk, 1200 kg ağırlığa sahip.



    MUADİLLERİNDEN ÜSTÜN YETENEKLİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da üretim sürecini yakından takip ettiği AKYA; ilk test atışının Temmuz 2013'de gerçekleştirildi. AKYA, testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından seri üretime geçecek.


        Önümüzdeki yıl Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanan milli torpido AKYA ile ithalatın önüne geçecek. Türk savunma sanayinin kilit ürünlerinden biri olacak AKYA ithal muadillerinden üstün yeteneklere sahip olacak.

        40 knot hızda 15 kilometre mesafe kat edebilen AKYA, balistik başlığı sayesinde hedefe yüksek hasar veriyor. AKYA'ların TCG PİRİREİS (S-330) olan Reis Sınıfı Denizaltılar ile halihazırda envanterde bulunan Preveze ve Gür Sınıfı Denizaltılarda kullanılacağı öngörülüyor.



        KOMŞU RAHATSIZ
        Öte yandan Türkiye'nin özellikle deniz savunmasında hayata geçirdiği projelerden rahatsız olan Yunan medyası da kendi ülke donanmalarının envanterinde bulunan denizaltıların modern torpidolardan yoksun olduğunu belirterek, Türkiye'nin milli torpido projesi AKYA'yı gündemine alıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları son dakika açıklandı mı 2021?
        Haberler Güncel Mavi Vatan'a 'AKYA' damgası! Milli Ağır Torpido'da son aşamaya geçildi