Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı! 7 gün 24 saat tek tek kontrol ediliyor

Bu tarafa geçişler belli şartlara bağlı. Ön analizleri yapılıp, Trakya'ya geçiş sertifikası olan hayvanlar geçiş yapabiliyor sadece Avrupa yakasına. Bunların da kontrollerini yapıyoruz. Şu ana kadar 7 Gün 24 Saat esasına göre Trakya'ya geçişle ilgili kontrolleri yapıyoruz. 11 Haziran itibariyle de yoğunlaştırdık. Şu ana kadar 60 civarında kaçak giriş yapmaya çalışan TIR yakalandı. Onları da Tuzla Hayvan Borsasına alıp, gerekli menşei araştırması yapıldıktan sonra satış noktalarında satışına izin veriyoruz" dedi.