Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı! 7 gün 24 saat tek tek kontrol ediliyor

Saatler gece yarısını gösterdiğinde Kurban Bayramı için Anadolu'dan TIR'larla getirilen kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekiplerin koordinasyonunda evraklar ve izin belgeleri incelenen kurbanlıklar, önceden belirlenen kurban pazar alanlarına yönlendirildi.
"İSTANBUL OLARAK HAZIRIZ"
Denetimlerle ilgili açıklama yapan Ahmet Yavuz Karaca, "2021 Yılı Kurban Bayramına İstanbul olarak hazırız. Bütün önlemlerimizi aldık. Hem yol kontrolleri açısından, İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl-İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, Emniyet ve zabıta ekipleriyle beraber yol kontrolleri için gerekli önlemlerimizi aldık.
Yine Pazar yerlerinde de gerekli önlemler alındı. İstanbul'a 5 Temmuz saat 00.00 itibariyle yavaş yavaş kurbanlık hayvan girişleri başladı. Girişlerde nelere bakıyoruz? Hayvanların, veteriner sağlık raporu var mı? Bakanlık sistemimize kayıtlı mı? Veteriner sağlık raporundaki hayvanlarla TIR'da yüklü hayvanlar aynı mı? Hayvanların genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca İstanbul Avrupa yakası Trakya bölgemiz şap hastalığından uzak bölge.