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    • 05.07.2021 10:35
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    Gözler o kararda! Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü?

    2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü? Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tatilin ne kadar olacağına ilişkin gözler kabine toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan’ın da katılacağı kritik kabine toplantısının ardından bayram tatiliyle ilgili açıklama gelecek. Peki; bayram tatili 9 gün mü 11 gün mü? Bayram tatili kaç gün oldu? İşte; 2021 Kurban Bayramı tatili öncesi merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü?

    Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 bayram tatili 9 gün mü, 11 gün mü? Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tatile çıkma planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki; 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Bu akşam düzenlenecek kabine toplantısıyla bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

    Konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Tahminlere göre bayram tatilinin 9 veya 11 günlük olması bekleniyor.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler de masa olacak.

    Toplantıda perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Temmuz Pazartesi Arefe
        20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü
        21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü


        22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü
        23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü

        KURBAN BAYRAMI FAZİLETİ NEDİR?

        Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

        Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.
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        Bayram tatili kaç gün olacak?
        Haberler Güncel Gözler o kararda! Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü?