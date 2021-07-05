Gözler o kararda! Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü?

Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 bayram tatili 9 gün mü, 11 gün mü? Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tatile çıkma planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki; 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Bu akşam düzenlenecek kabine toplantısıyla bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Tahminlere göre bayram tatilinin 9 veya 11 günlük olması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler de masa olacak.
Toplantıda perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.