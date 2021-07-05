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    • 05.07.2021 10:26
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    BioNTech aşısı kalp kası iltihabı yapıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı

    Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama uygulamasına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ve 50 yaş ütü vatandaşların 3. doz koronavirüs aşısı için randevu alabileceklerini açıklamıştı. Öte yandan Koronavirüs aşıları ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son iddia ise " BioNTech aşısı kalp kası iltihabı yapıyor " oldu. Peki gerçekten BioNTech aşısı kalp kası iltihabı yapıyor mu? Merak edilen soruyu uzman isim yanıtladı.

    Koronavirüsle mücadelede aşılamadaki oran yüzleri güldürüyor. 5 Temmuz itibarıyla 1. doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 913 bin 425 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 15 milyon 678 bin 300 olmak üzere toplam 52 milyon 671 bin 765 kişiye aşı yapıldı.

    3. DOZ AŞI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı tabloda yer alan verilere göre 1 Temmuz'dan itibaren başlayan uygulamada 3. doz olan kişi sayısı ise dün itibarıyla 1 milyon 64 bin 526 oldu.

    "TÜRKİYE'DEN HENÜZ BÖYLE BİR BİLDİRİM OLMADI"
    Milliyet'in haberine göre "BioNTech aşısı kalp kası iltihabı yapıyor" iddasına cevap veren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Türkiye'den henüz böyle bir bildirimin olmadığını belirtti.

        Prof. Dr. Ertuğrul, açıklamasının devamında şunları ifade etti:

        ABD'den veriler BioNTech aşısının uygulandığı 25 yaş altı grupta kalp kası iltihabı görülme sıklığının aynı yaş grubunda beklenen sıklıktan fazla olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Amerikan Kardiyoloji Derneği bu artışın sınırlı olduğunu, hastaların iyi seyrettiğini ve doğrudan aşıya henüz bağlanamadığını belirtiyor.

        AŞI KISIRLIK YAPAR MI?
        Aşılar kısırlık yapmaz. Aşı hamilelere yapıldığında bile bebeğe zarar vermez. Gebe veya gebe kalmak isteyenler de Kovid-19 aşısı yaptırabilir. Hiçbir aşının gelecekte gerçekleşecek bir gebelik üzerinde olumsuz etkisi yoktur. Ayrıca emziren anneler de Kovid-19 karşı aşılanmalı.

            YUMURTA ALERJİSİ OLANLAR HANGİ AŞIYI OLMALI?
            Grip aşılarından farklı olarak mevcut aşıların hiçbiri yumurtada üretilmiyor. Yumurtaya karşı alerjisi olanlar diğer alerjik bünyeli kişiler gibi Sinovac veya BioNTech aşısı olabilirler.

            SON 24 SAATTE 4 BİN 418 YENİ KOVİD-19 VAKASI
            Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.

            18 yaş üzerinde birinci doz aşı uygulananlar yüzde 57,81, ikinci doz aşı uygulananlar yüzde 25,23 olarak kayda geçti.

                Türkiye'de bugüne kadar yapılan birinci doz aşı 35 milyon 883 bin 598, ikinci doz 15 milyon 659 bin 611, üçüncü doz ise 1 milyon 64 bin 526 olmak üzere toplam 52 milyon 607 bin 735 doza yükseldi.
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                Haberler Güncel BioNTech aşısı kalp kası iltihabı yapıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı