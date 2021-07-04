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    • 04.07.2021 14:32
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    Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 Haziran'da 4 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurması ve yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybetmesi ile başlayan sahte içki olayında 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.

    Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

    Çorlu'da kullandıkları sahte içkinin ardından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Çorlu Devlet Hastanesine başvuran 25 kişiden 9'u hayatını kaybetti, 10 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

    Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların ifadelerinden yola çıkan polis, sahte içki satılan büfeleri tek tek tespit ederek operasyonlar düzenlemiş, sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan alkollere el koyarak toplam 6 kişiyi gözaltına almış, adli mercilere sevk edilen bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Sahte içki nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

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    Haberler Güncel Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi