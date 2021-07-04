Son dakika: PKK'nın finas kaynağına ağır darbe! Tam 3,5 milyar TL...

Operasyon sonucunda;



- (15) milyon (217) bin kök kenevir,

- (290) kg toz esrar,

- (600) kök skunk bitkisi,

- (70) bin metre damlama su borusu,

- (4) bin metre sulama borusu ele ele geçirildi. 1' i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen *15 milyon 217* bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 350 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 3.5 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.