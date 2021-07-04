Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı nedeniyle ülkeler alarma geçti!

Covid-19 yüzyılın felaketi olarak tarihe geçti. Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı ise en tehlikelisiydi! Yüzde 60 daha bulaşıcı olan bu tür nedeniyle ülkeler alarma geçti! Dünya Sağlık Örgütü, varyantın şimdiye kadar 100 ülkede görüldüğünü söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, bu varyantın özellikle gençlerde ağır soğuk algınlığına yol açtığını söyledi. Delta'nın belirtileri ise şöyleydi: Mide bulantısı, baş ve boğaz ağrısı, ishal, kusma ve yüksek ateş...





