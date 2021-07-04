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    • 04.07.2021 21:11
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    Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Hakkari'de vuruldu. Eren-14 Operasyonları kapsamında 2 terörist etkisi hale getirildi. Bölgede operasyonun jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) birlikleriyle sürdüğü bildirildi.

    Teröristler öldürüldü

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Hakkari'de vuruldu. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, polis-insansız hava aracı (İHA) ve jandarma-silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli operasyon gerçekleştirildi.

    2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) birlikleriyle sürüyor.

    SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
    Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, hedef bölgesine giren JÖH ve PÖH ekiplerince, PKK'lı iki teröristin cesedi, M-16 piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, 150 fişek ve dürbün, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör ve 120 fişek, savunma tipi 4 el bombası, termal kamera, 2 termal şemsiye ve sırt çantası ele geçirildi.

    Bölgede operasyon devam ediyor.

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    Haberler Güncel Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi