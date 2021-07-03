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    Türkiye, Covid-19'a geçit vermedi: Şimdiye kadar Coronavirüs'e karşı aşılanan kişi sayısı 50 milyonu geçti

    Türkiye, Covid-19'a geçit vermedi. Haziran ayından itibaren başlayan aşı seferberliği hızlı sonuç verdi. Şimdiye kadar Coronavirüs'e karşı aşılanan kişi sayısı 50 milyonu geçti.

    Zafer çok yakın

    Türkiye, COVİD-19'a geçit vermedi. Haziran ayından itibaren başlayan aşı seferberliği hızlı sonuç verdi. Şimdiye kadar Coronavirüs'e karşı aşılanan kişi sayısı 50 milyonu geçti. Dünya ise Delta varyantı nedeniyle diken üstündeydi. Avrupa'da 10 haftalık düşüşün ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Dünya Sağlık Örgütü, daha hızlı bulaşan bu tür nedeniyle Avrupa'da yeni bir dalga görülebileceğini söyledi. Korkutan bir haber de Rusya'dan geldi. Ülkede son 24 saatte 23 bin vaka görüldü, can kaybı 672'ye yükseldi.

    SIRA 3. DOZDA
    İki doz aşı olmuş 50 yaş üzeri ile sağlık çalışanlarına 3. doz aşı uygulaması başladı.

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    Haberler Güncel Türkiye, Covid-19'a geçit vermedi: Şimdiye kadar Coronavirüs'e karşı aşılanan kişi sayısı 50 milyonu geçti